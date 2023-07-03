Англія

Барт Вербрюгген приєднався до команди Роберто Де Дзербі.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого голкіпера Барта Вербрюггена, права на якого раніше належали бельгійському Андерлехту.

20-річний нідерландець підписав із "чайками" п'ятирічний контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

Зазначимо, що Вербрюгген став кращим гравцем сезону-2022/23 в Андерлехті, а також отримав свій перший виклик до національної збірної Нідерландів у березні цього року.

У минулому сезоні нідерландський молодий воротар провів 37 поєдинків у всіх турнірах, пропустивши 45 м'ячів та 13 разів відстоявши на нуль.