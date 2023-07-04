Англія

Лондонський клуб не виключає придбання серба.

Сергій Мілінкович-Савич може перейти до Челсі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела послуги 28-річного футболіста "синім" запропонував агент Матея Кежман. Челсі хоче підписати півзахисника після відходу Матео Ковачича та Мейсона Маунта.

Хоча Челсі і не відкидає перехід Мілінковича-Савича, проте лондонський клуб віддає пріоритет Мойзесу Кайседо та Ромео Лавіа.

Мілінкович-Савич провів 36 матчів у Серії А в сезоні-2022/23, відзначившись 9 голами та 8 асистами.