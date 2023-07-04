22-річний футболіст шукатиме нову команду.
КАЛЛУМ ГАДСОН-ОДОЇ, GETTY IMAGES
04 липня 2023, 15:35
Каллум Гадсон-Одої вирішив залишити Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 22-річний півзахисник хоче розпочати передсезонну підготовку вже з новою командою.
Нагадаємо, що сезон-2022/23 Каллум провів на правах оренди за Баєр. Він провів 21 матч за німецьку команду у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 1 асист.
За чутками, інтерес до Гадсона-Одої виявляють Фулгем, Мілан, Ноттінгем Форест і Крістал Пелас.
Зазначимо, що контракт Каллума із Челсі розрахований до літа 2024 року.