Англія

22-річний футболіст шукатиме нову команду.

Каллум Гадсон-Одої вирішив залишити Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 22-річний півзахисник хоче розпочати передсезонну підготовку вже з новою командою.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 Каллум провів на правах оренди за Баєр. Він провів 21 матч за німецьку команду у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 1 асист.

За чутками, інтерес до Гадсона-Одої виявляють Фулгем, Мілан, Ноттінгем Форест і Крістал Пелас.

Зазначимо, що контракт Каллума із Челсі розрахований до літа 2024 року.