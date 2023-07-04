Англія

Мерсисайдці незабаром планують зробити офіційну пропозицію Саутгемптону через конкуренцію з боку Арсеналу та Челсі.

Юний центральний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія цілком може зміни клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки його команда вилетіла у Чемпіоншип за підсумками сезону англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ліверпуль визначив 19-річного бельгійця як свою наступну пріоритетну ціль на трансферному ринку.

Мерсисайдці вже протягом двох тижнів підтримують контакти з агентами Лавії, вважаючи його топовим талантом на своїй позиції.

За інформацію джерела, Ліверпуль найближчим часом планує зробити офіційну пропозицію Саутгемптону щодо молодого хавбека, оскільки у його підписанні також серйозно зацікавлені Арсенал та Челсі, які готові скласти конкуренцію "червоним".

Ромео Лавія й перейшов до Саутгемптона влітку 2022 року за 12,3 мільйони євро. У минулому сезоні він провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень.