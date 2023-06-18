Англія

"Каноніри" хочуть посилити центр півзахисту талантом Саутгемптона.

Юний центральний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія цілком може зміни клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки його команда вилетіла у Чемпіоншип за підсумками цього сезону англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Арсенал зберігає конкретний та сильний інтерес до підписання 19-річного талановитого бельгійця.

Відзначається, що керівництво "канонірів" має чудові взаємовідносини з табором Лавії, з яким вже було проведено попередні переговори.

Також говориться про інтерес до бельгійського хавбека з боку лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед, проте конкретних дій для підписання вони ще не робили.

Щодо Манчестер Сіті, звідки Ромео Лавія й перейшов до Саутгемптона влітку 2022 року за 12,3 мільйони євро, то "містяни" мають можливість активувати пункт про зворотній викуп свого вихованця у "святих" за 40 мільйонів євро лише у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал ризикують залишити два центральних півзахисника в особі Граніта Джаки та Томаса Парті, тоді як "каноніри" є лідерами у боротьбі за капітана Вест Гема Деклана Райса.