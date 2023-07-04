Англія

Німецький фахівець повернувся до Англії, ставши головним тренером новачка Чемпіоншипу.

Лідс Юнайтед, який у наступному сезоні виступить у Чемпіоншипі через виліт з АПЛ, на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Даніеля Фарке на посаду нового головного тренера першої команди.

46-річний німецький фахівець змінив на цій посаді Сема Еллардайса, який залишив табір "білих" наприкінці минулого сезону.

Дворазовий переможець Чемпіоншипу у період своєї роботи в Норвіч Сіті підписав із Лідсом чотирирічну угоду.

Останнім місцем роботи Даніеля Фарке була менхенгладбахська Боруссія, яку він залишив цього літа після одного року на посаді головного тренера.