Німецький фахівець повернувся до Англії, ставши головним тренером новачка Чемпіоншипу.
Даніель Фарке, Лідс Юнайтед
04 липня 2023, 23:20
Лідс Юнайтед, який у наступному сезоні виступить у Чемпіоншипі через виліт з АПЛ, на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Даніеля Фарке на посаду нового головного тренера першої команди.
46-річний німецький фахівець змінив на цій посаді Сема Еллардайса, який залишив табір "білих" наприкінці минулого сезону.
Дворазовий переможець Чемпіоншипу у період своєї роботи в Норвіч Сіті підписав із Лідсом чотирирічну угоду.
Останнім місцем роботи Даніеля Фарке була менхенгладбахська Боруссія, яку він залишив цього літа після одного року на посаді головного тренера.