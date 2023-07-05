Англія

Лондонський клуб здійснив свій головний трансфер цього літа.

За підсумками сезону лондонський Арсенал так і не зачепився за омріяні "золоті" медалі англійської Прем’єр-ліги, проте не впав у відчай та відповідно розпочав літню трансферну кампанію в пошуках підсилення власного складу.

Стрижневим елементом політики клубу на трансферному ринку було підписання опорного півзахисника лондонського Вест Гема Деклана Райса, якого дуже не хотіли продавати "молотобійці", виставляючи захмарні цінники.

"Каноніри", у свою чергу, намагались знайти найбільш оптимальний варіант придбання футболіста й зупинились на формулі майже 117 млн євро + майже 6 млн євро в якості можливих бонусів.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, після тривалих і виснажливих переговорів Вест Гем усе ж таки погодився відпустити свого футболіста за зазначені кошти, тож найближчим часом відбудеться офіційне оголошення щодо його переходу до Арсенала.

Райс у цьому сезоні відіграв 50 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши чотири гольові передачі.