Англія

Форвард знайшов своє місце в Саудівські Аравії.

Бразильський нападник Роберто Фірміно впродовж останніх восьми років був невід’ємною частиною англійського Ліверпуля, однак історія його виступів за "червоних" добігла завершення цього літа.

31-річний виконавець став вільним агентом та долучився до переліку шукачів місця для продовження кар’єри.

Можливо, його б і міг запросити до себе один із великих європейський колективів, проте в умовах сучасного трансферного ринку є представники Саудівської Аравії, які радо запропонують потенційним новачкам вочевидь неринкові умови контракту.

20 млн євро на рік, відповідно до трирічної угоди — такою була пропозиція Аль-Хіляля, і Фірміно в підсумку радо на неї погодився.

Напередодні відбулось офіційне представлення Роберто в якості гравця цього аравійського клубу, так що тепер бразильський форвард є одноклубником колишнього воротаря лондонського Челсі Едуара Менді.

За останній футбольний рік Фірміно забив 13 голів та віддав п’ять гольових передач у 35 матчах.