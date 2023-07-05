Англія

"Червоні дияволи" оформили свій перший трансфер цього літа.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті анонсував своє перше літнє підписання в особі атакуючого півзахисника Мейсона Маунта, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

24-річний англієць перейшов до табору "червоних дияволів" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

За неофіційною інформацією, сума трансферу вихованця Челсі коштувала Манчестер Юнайтед 60 мільйонів фунтів стерлінгів (55 млн гарантовані + 5 млн бонусами).

Всього англійський півзахисник провів у футболці першої команди Челсі 195 поєдинків, забив 33 голи та віддав 37 асистів. Серед командних трофеїв він виграв Лігу чемпіонів у 2021 році, а також Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.