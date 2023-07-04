Англія

Півзахисник наближається до фінальних деталей.

Манчестер Юнайтед не зупиняє роботу на трансферному ринку з метою підсилення складу перед початком сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Мейсон Маунт пройшов медичне обстеження для "червоних дияволів" на базі в Керрингтоні.

Зазначимо, що сторони підпишуть угоду до літа 2028 року. Угода буде коштувати Манчестер Юнайтед 60 мільйонів фунтів.

У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер відхилив першу пропозицію Манчестер Юнайтед щодо трансферу Онана