Англія

У аргентинця клаусула у розмірі 12 мільйонів євро.

Челсі розглядає можливість придбання Пауло Дібали, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, аргентинець доступний для іноземних клубів за 12 мільйонів євро – такі відступні прописані у його контракті.

Також інтерес до Пауло виявляють Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.

Що стосується Дібала, то на даний момент він вважає за краще залишитися в Ромі. Його рішення залежатиме, зокрема, від майбутньої зустрічі з головним тренером Жозе Моурінью.

У сезоні-2022/23 Дібала провів за Рому 38 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав вісім результативних передач.