Англія

Виграшна ситуація для обох сторін.

Французький центральний захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба перебуває на контракті з "канонірами" ще з 2019 року, після свого 30-мільйонного трансферу із Сент-Етьєна.

Однак тоді він не мав можливості виграти конкуренцію за місце в стартовому складі, тож знадобилась як зворотня оренда до "зелено-білих", так і ще два тимчасові контракти з Ніццою та Марселем для того, аби зрештою в 21-річному віці повернутись до столиці Великої Британії та видати приголомшливий сезон.

Тоді Арсенал підписав контракт із гравцем строком на п’ять років, тож цього трансферного вікна розпочинався зворотній відлік останнього річного періоду перебування футболіста в клубі.

"Каноніри" не стали чекати зростання рівня напруженості та ще за ходом сезону почали обговорювати з футболістом умови нової угоди.

Як підсумок, лондонський клуб зайшов до міжсезоння з чітким баченням контракту Саліба до 2027 року з можливістю продовження угоди ще не один сезон.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, усі необхідні документи вже підписані з обох сторін.

Саліба в цьому сезоні відіграв 33 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.