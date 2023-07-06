Англія

Угода буде укладена найближчим часом.

Граніт Джака переходить до Баєра, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, наразі між клубами проходять процедури завершення угоди. Після того, як стало відомо, що Деклан Райс перейде до Арсеналу, "каноніри" дали "зелене світло" на перехід швейцарця до Баєра.

Очікується, що Граніт підпише контракт п'ять років. Арсенал отримає за свого футболіста 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів.