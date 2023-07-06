Англія

21-річний футболіст чекає на рішення про своє майбутнє.

Мейсон Грінвуд не буде на передсезонній підготовці Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

Як мінімум, 21-річний футболіст пропустить початок передсезоння. Вінгер очікує на рішення клубу щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, що Грінвуда було звинувачено в насильстві над дівчиною. Згодом суд зняв з нього звинувачення, проте МЮ відсторонив гравця до закінчення власного розслідування.

Нагадаємо, що востаннє Грінвуд виходив на поле 22 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг проти продажу Грінвуда, але може погодитись на оренду.