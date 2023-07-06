Англія

Хайдук впевнений, що найближчим часом укласти угоду щодо свого вихованця.

Атакуючий півзахисник лондонського Тоттенгема Іван Перішич у це літнє трансферне вікно може залишити англійську Прем'єр-лігу та повернутися на батьківщину.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, сплітський Хайдук, вихованцем якого є 34-річний хорват, близький до повернення Перішича туди, звідки він розпочинав свій шлях у якості професійного футболіста.

За інформацією джерела, Хайдук впевнений у підписанні досвідченого хорватського хавбека, який має в найближчі кілька днів достроково розірвати контракт з Тоттенгемом і вирушити до Хорватії.

Зазначимо, що угода Перішича зі "шпорами" спливає влітку 2024 року. Минулого сезону він провів 44 поєдинки у всіх турнірах на клубному рівні, забив один гол та віддав 12 результативних передач.