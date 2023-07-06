Англія

Новий керманич "синіх" Маурісіо Почеттіно розраховує на англійського вінгера у наступного сезоні.

Незважаючи на масштабну чисту складу в лондонському Челсі цього літа, у команді є й ті гравці, майбутнє яких у клубі не ставиться під сумнів.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, вінгер Рахім Стерлінг є одним із тих футболістів "синіх", продаж яких не розглядається столичним клубом у поточне літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, 28-річний англієць також зосереджений тільки на тому, щоб провести майбутній сезон у Челсі під керівництвом Маурісіо Почеттіно, призначенню якого на посаду головного тренера зірковий нападник дуже зрадів.

Нагадаємо, що Рахім Стерлінг перейшов у лондонський Челсі влітку минулого року із Манчестер Сіті приблизно за 56 мільйонів євро. З того моменту англійський вінгер провів за "синіх" 38 матчів, забив 9 голів та віддав 4 асисти.