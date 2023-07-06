Англія

Опорник Арсеналу вважає за краще перейти в Ювентус, якщо йому доведеться замислитися цього літа про те, щоб залишити Арсенал.

У поточне літнє трансферне вікно опорного півзахисника лондонского Арсеналу Томаса Парті неодноразово пов'язували з можливою зміною клубної прописки, особливо на тлі того, що незабаром "каноніри" оголосять про свій рекордний трансфер Деклана Райса з Вест Гема, який є очевидною загрозою для регулярної ігрової практики ганського хавбека.

Предметний інтерес до підписання 30-річного опорника "канонірів" виявили три клуби із чемпіонату Саудівської Аравії, а саме Аль-Ахлі, Аль-Халіджа та Ан-Наср, проте, як повідомляє журналіст CBS Джеймс Бенге, головною перешкодою для одного з цих трансферів стало небажання самого Парті залишати європейських футбол на цьому етапі свого життя.

За інформацією джерела, представники Томаса повідомили саудівські клуби, що наразі зірковий гравець не хоче переїжджати в Саудівську Аравію, клуби якої були готові заплатили Арсеналу 30-40 мільйонів євро за трансфер.

У той же час, якщо Парті таки доведеться замислитися над зміною клубу цього літа, його приоритетом, очевидно, став би туринський Ювентус. Однак з урахуванням бажання Арсеналу отримати значну фінансову компенсацію, італійському гранду доведеться зробити серйозну пропозицію, яка б змусила "канонірів" вже зараз попрощатися зі своїм гравцем, контракт якого спливає влітку 2025 року.