Нідерландець просить зробити чистку складу.
Гаррі Магвайр, getty images
07 липня 2023, 23:59
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над формуванням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, головний тренер "червоних дияволів" попросив керівництво продати чотирьох гравців у найближчі два тижні.
Мова йде про захисника Гаррі Магвайра, півзахисників Фреда Родрігеса та Скотта Мактомінея, а також вінгера Джейдона Санчо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед покращив пропозицію щодо Онана.