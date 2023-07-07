Англія

Нідерландець просить зробити чистку складу.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над формуванням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, головний тренер "червоних дияволів" попросив керівництво продати чотирьох гравців у найближчі два тижні.

Мова йде про захисника Гаррі Магвайра, півзахисників Фреда Родрігеса та Скотта Мактомінея, а також вінгера Джейдона Санчо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед покращив пропозицію щодо Онана.