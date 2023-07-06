Англія

Голкіпер все ще може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підписати нового голкіпера в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" покращили пропозиції щодо Андре Онана.

Англійський запропонував Інтеру 45 мільйонів євро відразу плюс п'ять у вигляді бонусів. Втім, Інтер й надалі хоче 60.

У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок, у яких він пропустив 36 голів та 19 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер відхилив першу пропозицію Манчестер Юнайтед щодо трансферу Онана.