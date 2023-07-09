Англія

Наставник дав коментар щодо українського вінгера.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно повідомив, що планує побачитися з Михайлом Мудриком до старту передсезонної підготовки його нової команди.

"Я зустрінуся з Мудриком до того, як він приїде на передсезонку.

Я хочу хочу скоріше побачитися і познайомитися з ним, потрібно розробити найкращу стратегію, яка дозволить йому виступати на тому рівні, на якому розраховують у Челсі", — наводить слова Почеттіно журналіст Фабріцио Романо.

Нагадаємо, що Мудрик поповнив склад Челсі у січні цього року. З того часу він провів за лондонську команду 17 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Зазначимо, що у розташуванні збірної України U-21 Мудрик дійшов із командою до стадії півфіналу.