Англія

Гравці залишаються у клубі.

Захисник Ньюкасл Юнайтед Пол Дамметт і голкіпер Лоріс Каріус домовилися про продовження контрактів та продовжать свої виступи на Сент-Джеймс Парк до літа 2024 року.

Дамметт і Каріус прийняли ці пропозиції та приєдналися до своїх товаришів по команді для початку передсезонної підготовки, оскільки команда готується до майбутньої кампанії.

Дамметт є найдовше у клубі, футболіст приєднався до академії команди у віці дев'яти років. Лівий захисник дебютував у першій команді в січні 2013 року і провів більше 200 матчів за клуб.

Німецький воротар Каріус приєднався до "сорок" у вересні 2022 року, спочатку за короткостроковою угодою, а потім продовжив своє перебування вдруге. 30-річний гравець вийшов у стартовому складі у фіналі Кубка Карабао на Вемблі проти Манчестер Юнайтед та став важливою частиною воротарської групи клубу.