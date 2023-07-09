Англія

Футболіст Роми може поповнити склад "синіх".

Челсі виявляє інтерес до Пауло Дібали, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річного футболіста у своїй команді хоче бачити особисто Маурісіо Почеттіно. На думку аргентинського наставника, Дібала став би добрим посиленням у лінію атаки.

Зауважимо, що клаусула Дібали становить 12 мільйонів євро для закордонних клубів.

Минулого сезону Пауло провів 38 матчів за Рому у всіх турнірах: на його рахунку 18 голів та 8 асистів.