Англія

Вінгер Монпельє може повернутися до Англії.

Нападник Монпельє та вихованець лондонського Арсеналу Стефі Мавідіді у літнє трансферне вікно може повернутися до Англії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лестер, який вилетів до Чемпіоншипу за підсумками останнього сезону АПЛ, зацікавлений у підписанні 25-річного англійця.

Відзначається, що потенційна угода буде залежати від фінансового аспекту.

Конкурентами Лестера у боротьбі за трансфер Мавідіді будуть бельгійський Брюгге та французький Лілль, тоді як Монпельє готовий продати свого гравця, оскільки його контракт спливає влітку 2024 року.

У минулому сезоні Стефі Мавідіді провів 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.