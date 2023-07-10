Англія

Українець має можливість показати себе новому тренеру у Лондоні.

Маурісіо Почеттіно хоче попрацювати з Михайлом Мудриком - повідомляє Siphillips Talk Chelsea.

Він разом із Ноні Мадуеке та іншими представниками збірних повертаються до Челсі на передсезонну підготовку після чемпіонату Європи U-21.

Почеттіно хоче познайомитися з Мудриком і попрацювати з ним тет-а-тет, щоб підвищити якість його виступів.

У сезоні-2022/23 Михайло провів практично два десятки поєдинків за клуб та зміг двічі асистувати партнерам.