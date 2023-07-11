Аргентинський форвард не розглядає ніяких варіантів із орендою.
Хуліан Альварес, getty images
11 липня 2023, 17:33
Нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Хуліан Альварес не замислюється про зміну клубної прописки у це літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, немає жодних шансів на те, що 23-річний аргентинець відправиться в якусь оренду в інший клуб на тлі того, що у таборі "містян" молодому форварду доводиться конкурувати з Ерлінгом Голандом.
Альварес задоволений своєю кар'єрою у Манчестер Сіті, тоді як у клубі також вражені його прогресом.
У минулому сезоні Хуліан Альварес провів на клубному рівні 49 поєдинків, у яких він забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.