Англія

Колишній голкіпер Евертона може опинитись у Чемпіоншипі.

Боснійський воротар Асмір Бегович ще ніколи в своїй професійній кар’єрі не грав на батьківщині й відомий, передусім, за виступами в складі численних англійських клубів.

Портсмут, Макклесфілд, Борнмут, Йовіл, Іпсвіч, Челсі, Сток Сіті та Евертон ідуть у кар’єрі 36-річного виконавця поруч із бельгійським Ла-Лув’єр, азербайджанським Карабахом та італійським Міланом.

Наприкінці цього сезону його контракт із "ірисками" добіг до свого завершення, проте гравець із таким досвідом навряд чи довго залишатиметься в статусі вільного агента.

До запрошення Беговича були близькі новачки АПЛ Лутон Таун, проте, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Квінз Парк Рейнджерс, який наразі виступає в Чемпіоншипі, втрутився в перебіг переговорів поміж гравцем та "капелюшниками" з власною пропозицією.

Для боснійця варіант із пониженням за рангом дивізіону виявився в підсумку більш прийнятним, тому незабаром очікується оголошення щодо підписання його короткострокового контракту з КПР.

За останній сезон Бегович провів три матчі, пропустивши чотири голи від Борнмута, і два рази відстоявши "на нуль".