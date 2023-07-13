Англія

Керманич має чіткі вимоги щодо цього питання.

Нідерландський головний тренер Ерік тен Гаг очолив англійський Манчестер Юнайтед на початку минулого сезону та за футбольний рік зумів переконати фанатів у прогресі колективу під його керівництвом.

Бажаних результатів досвідчений керівник досягає, зокрема, шляхом жорсткого контролю процесів у клубі, щодо одного з яких стало відомо напередодні під час інтерв’ю керманича.

"Ні, я не дозволяю гравцям обирати капітана команди шляхом голосування в роздягальні. Це залежить виключно від мене", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що чинним капітаном "Червоних дияволів" є Гаррі Магвайр, однак оскільки англієць є нечастим гостем на футбольному полі останнім часом, то його функції бере на себе півзахисник Бруну Фернандеш.