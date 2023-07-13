Англія

Клуб навіть запустив спеціальну акцію для фанатів із такого приводу.

Бразильський центральний нападник Роберто Фірміно під час поточного трансферного вікна завершив своє восьмирічне перебування в складі англійського Ліверпуля та в якості вільного агента перейшов до аравійського Аль-Ахлі.

Починаючи з сезону-2016/17, 31-річний виконавець носив на футболці "дев’ятий" номер, який через його відхід виявився вільним для вибору іншими гравцями.

Першим такою можливістю встиг скористатись уругвайський форвард Дарвін Нуньєс, який долучився до команди на початку минулого сезону та мав "№27" на спині весь цей час.

Клуб підтвердив можливість такої ротації номерів та навіть запустив із цього приводу спеціальну акційну пропозицію для фанатів: кожен, хто придбав домашню чи виїзну футболку Нуньєса з номером "27", отримає аналогічну з номером "9" абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, що Дарвін за перший сезон відіграв 42 матчі, забив 15 голів та віддав чотири гольові передачі.