Англія

Підсилення з акцентом на досвід виконавця.

Англійського флангового захисника Ешлі Янга знають чимало футбольних уболівальників по всьому світу, адже чималу частину своєї професійної кар’єри він присвятив Манчестер Юнайтед, куди в 2011 році перейшов із бірмінгемської Астон Вілли за вагомі на той час 18 млн євро.

Дев’ять років у "Червоних дияволах", потім — півтора роки в міланському Інтері, а також ще два сезони в бірмінгемський Астон Віллі, де на нього й звернув свого часу увагу сер Алекс Фергюсон — таким був шлях 38-річного виконавця після виходу з академії Вотфорда, проте цього літа контракт із "левами" закінчився, тож знову настав час обирати.

Незважаючи на вже поважний футбольний вік, Янг вирішив і надалі продовжувати грати в англійській Прем’єр-лізі.

До його агентів звернувся Евертон і в підсумку сторони доволі швидко знайшли спільну мову.

Контракт було укладено короткостроковий — усього на один сезон.

За минулий футбольний рік Ешлі відіграв 32 матчі, забивши один гол.