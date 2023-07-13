Англія

"Червоні дияволи" близькі до досягнення угоди щодо камерунського голкіпера.

Голкіпер міланського Інтера Андре Онана цього літа має продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони близькі до повної угоди щодо 27-річного камерунця після того, як "червоні дияволи" зробили остаточну пропозицію у розмірі гарантованих 50 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у якості бонусів.

Відзначається, що наразі Інтер та МЮ обговорюють структуру виплат, а сам трансфер є неминучим.

У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він пропустив 36 м'ячів та 19 матчів провів на нуль.