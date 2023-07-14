Англія

Футболіст додасть якості команді з Лондону.

Юррієн Тімбер перейшов у Арсенал із Аякса за довгостроковим контрактом - повідомляє офіційний сайт клубу.

22-річний захисник був ключовим гравцем Аяксу, де він провів 121 матч в усіх турнірах, вигравши два чемпіонські титули та Кубок Нідерландів під час перебування в амстердамській команді. Сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

Мікель Артета так прокоментував цей перехід: "Ми дуже раді, що Юррієн приєднався до нас. Він універсальний молодий захисник, який впишеться в нашу систему і забезпечить нашій команді таку додаткову якість.

Юррієн молодий гравець, але вже багато чого досяг. Він неодноразово відчував, як це – побувати на великому міжнародному турнірі, а також трофеї, які він виграв з Аяксом. Ми з нетерпінням чекаємо знайомства та його інтеграцію в команду".

Юррієн буде носити футболку з номером 12.