Колишній гравець збірної Франції виправдано.
Бенжамен Менді - Getty Images
14 липня 2023, 18:47
Бенджаміна Менді визнано невинним у зґвалтуванні та замаху на зґвалтування - повідомляє ресурс Football Transfers.
На початку цього року його вже визнавали невинним за шістьма пунктами звинувачення у зґвалтуванні та одному – у сексуальному насильстві.
Присяжні, яким не вдалося дійти згоди щодо двох інших звинувачень, нарешті винесли рішення та визнали його невинним.
З серпня 2021 року француз був арештований після підозри у кількох спробах зґвалтування.