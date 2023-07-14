Англія

Колишній гравець збірної Франції виправдано.

Бенджаміна Менді визнано невинним у зґвалтуванні та замаху на зґвалтування - повідомляє ресурс Football Transfers.

На початку цього року його вже визнавали невинним за шістьма пунктами звинувачення у зґвалтуванні та одному – у сексуальному насильстві.

Присяжні, яким не вдалося дійти згоди щодо двох інших звинувачень, нарешті винесли рішення та визнали його невинним.

З серпня 2021 року француз був арештований після підозри у кількох спробах зґвалтування.