Англія

Почеттіно стикається з певними кадровими проблемами вже на старті.

Лондонський Челсі найближчим часом буде залучений до американського передсезонного турне англійських клубів, під час якого проведе кілька товариських зустрічей проти потужних колективів.

Але перед цією подорожжю новоспечений головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно був змушений стикнутись із неприємною для себе новиною.

Напередодні фланговий захисник Ріс Джеймс пройшов планове медичне обстеження на шляху відновлення від травми, і воно в підсумку показало в нього наявність проблем із коліном.

Таким чином англієць точно не допоможе команді на старті міжнародних пригод, тоді як ще три виконавці не долучаться до складу делегації "синіх" через різноманітні пошкодження.

Ідеться про Ромелу Лукаку, Хакіма Зієша та П’єра-Емеріка Обамеянга, доля яких у проєкті аргентинця й без того залишається невизначеною, так вони ще й мають незначні проблеми зі здоров’ям.

У той самий час Каллум Гадсон-Одої залишається в Лондоні працювати з командою віком до 21 року.

Челсі спочатку зіграє товариський матч проти Рексема 20 липня, після чого зустрінеться з Брайтоном 23 липня в Філадельфії, із Ньюкаслом 27 липня в Атланті, із Фулгемом 30 липня в Лендовері та 3 серпня з дортмундською Боруссією.