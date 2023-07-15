Англія

Клуб зацікавлений у зірковому гравцеві.

Ньюкасл Юнайтед зробив пропозицію щодо зірки Наполі Хвіча Кварацхелія.

Як повідомляє саудівське видання WinWinAllSports через TMW, Ньюкасл запропонував Наполі близько 95 мільйонів євро за Кварацхелію і зараз чекає на відповідь.

Важко уявити, щоб президент Партенопеї Ауреліо Де Лаурентіс погодився на це, тим більше, що клуб працює над тим, щоб зв’язати грузинського вінгера новим довгостроковим контрактом.

Кварацхелія сяяв у своєму дебютному сезоні в Серії А, забивши 12 голів і віддавши 13 результативних передач у 34 матчах чемпіонату, відігравши вирішальну роль у завоюванні їхнього Скудетто.