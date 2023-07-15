Англія

Гравець може перейти до нового клубу.

Еміль Хольм зі Спеції вже привернув увагу провідних клубів Італії, а тепер у боротьбу за нього вступила пара з Прем'єр-ліги Брайтон і Вест Гем.

23-річний шведський правий захисник приєднався до "Аквілотті" минулого літа, спочатку провів рік в оренді в колишньому клубі Сендерійске після його переходу в лігурійський клуб за 300 000 євро в 2021 році.

Хольм відзначився у своєму дебютному сезоні зі Спецією, вразивши у своїх 20 матчах у Серії А, забив гол і зробив дві гольові передачі. Його виступи привернули увагу таких клубів, як Інтер і Ювентус.

Як повідомляє Calciomercato.com, клуби Прем'єр-ліги також звернули увагу на футболіста, Спеція хоче принаймні 15 мільйонів євро за Хольма і не хоче пропонувати меншу суму після свого нещодавнього вильоту.