Англія

Один із лідерів Лестера може повернутися до АПЛ, незважаючи на виліт свого клубу.

Атакуючий півзахисник Лестер Сіті Гарві Барнс у поточне трансферне вікно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Sky Sports, Вест Гем продовжує зберігати предметний інтерес до 25-річного англійця.

У той же час Ньюкасл Юнайтед також хотів би підписати Барнса, проте офіційної пропозиції "сороки" поки не робили, як і "молотобійці".

У минулому сезоні Гарві Барнс провів за Лестер 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.