Англія

Еміль Сміт-Роу та Томас Парті мають приєднатися до команди наступного тижня.

Арсенал знову готуватиметься до нового сезону у Сполучених Штатах Америки, де у "канонірів" заплановані товариські матчі проти збірної зірок МЛС, Манчестер Юнайтед та Барселони.

На офіційному сайті "канонірів" з'явився список із гравців, які полетіли до США разом із тренерським штабом Мікеля Артети, при цьому варто відзначити, що вінгер Ніколя Пепе, крайній захисник Седрік Суареш та центральний півзахисник Самбі Локонга опинилися поза складом Арсенала на передсезонне турне.

Разом із командою також не полетіли один із найталановитіших вихованців "канонірів" за останні роки в особі Еміля Сміта-Роу та ключовий опорник команди Томас Парті, проте відзначається, що вони мають приєднатися до лондонців у США вже наступного тижня.

Слід також відзначити, що, на тлі присутності у списку Олександра Зінченка та Кірана Тірні, інший лівий захисник команди Нуну Тавареш у США поки не полетів.

Список гравців Арсеналу на тренувальні збори в США: