Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував ситуацію довкола форварда.

Чергова трансфера сага поточного вікна переходів — чи залишить розташування лондонського Тоттенгема найкращий англійський бомбардир сучасності Гаррі Кейн, та чи стане його наступним клубом мюнхенська Баварія.

Тим часом новоспечений керманич "шпор" Ангелос Постекоглу, на долю якого припало спостерігати за намаганнями клубу втримати ключового гравця, залишив короткий коментар щодо останніх заяв представників "Рекордмайстера".

"Я мав гарну розмову з Гаррі Кейном напередодні. Заяви Баварії? Його ніщо не бентежить — і на мене вони не впливають.

Він перебуває з нами допоки він перебуває з нами. Гаррі повністю відданий тому, що ми разом робимо", — заявив австралійський фахівець.

За сезон Кейн забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.