Німеччина

Функціонер розповів про деталі домовленості з форвардом.

Поточне трансферне вікно супроводжується чутками щодо майбутнього нападника лондонського Тоттенгема Гаррі Кейна, який начебто веде перемовини щодо трансферу до мюнхенської Баварії, але його клуб дуже пручається цьому.

Дійшло до того, що "шпори" ладні навіть дати гравцю керівну посаду та суттєво підвищити заробітну платню, аби той тільки залишився.

Зі сторони Баварії, у свою чергу, ситуацію щодо перемовин прокоментував відомий функціонер Улі Генесс.

"Гаррі дуже чітко сигналізував під час усіх цих розмов, що його рішення щодо переходу до Баварії вже було ухвалено. І якщо він дотримає слова, ми його отримаємо.

Бо тоді вже Тоттенгему доведеться поступитися, тому що це просто недоцільно. Жоден клуб не може обійтися без зайвих 80-90 мільйонів, або скільки там це може коштувати.

Кейн хоче грати в Європі й Тоттенгем, на щастя для нас, наступного року цього робити не буде. На відміну від Баварії.

У Гаррі наразі є ще черговий шанс потрапити до провідного європейського клубу. Що нам дуже сподобалося, так це те, що він, його агенти — батько й брат — абсолютно приємні люди. Вони завжди стояли на своєму, але тримали при цьому слова. І якщо так і залишиться в подальшому, то це питання вже вирішене.

Я взагалі не так часто з ним спілкувався. Натомість Карл-Гайнц Румменігге розмовляє з ним регулярно, як і Ян Дресен. Я також жодного разу не розмовляв із Леві, Ян робить це.

Кажуть, що Леві дуже розумний у плані перемовин. Він жодного разу не назвав нам суму, яку хоче отримати за Кейна. Спочатку ми повинні були запропонувати йому свої варіанти, а там він уже вирішував, чи влаштовує його це, чи ні.

Зрозуміло, що він грає часом на власну користь, він — суперпрофесіонал і ми маємо це оцінювати. Але з іншого боку, Баварія — це також не люди, які випадково в футболі опинились тільки вчора", — заявив функціонер.

У цьому сезоні Кейн забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.