Англія

"Сині" не захотіли продавати вінгера до іншого лондонського клубу.

Челсі не продав Каллума Гадсона-Одої у Фулгем, повідомляє Sky Sports.

Джерело не має будь-якої конкретної інформації. Але, найімовірніше, це була пропозиція про викуп. Фулгем має намір обміркувати ситуацію та вирішити, чи варто покращити запропоновані умови.

Нагадаємо, що контракт Гадсона-Одої з Челсі спливає влітку 2024 року.

У сезоні-2022/23 Каллум виступав за Баєр на правах річної оренди (21 матч, 1 гол, 1 асист). У Челсі не розраховують на вінгера та клуб готов відпустити його за непогану пропозицію.