Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нападника Аталанти.

Манчестер Юнайтед має намір придбати Расмуса Гойлунда після Андре Онана, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, після цього трансфера Юнайтед зосередиться на підписанні нападника Аталанти Гойлунда.

Офіційних пропозицій про трансфер данця ще не було, але очікується, що клуб із Бергамо запросить близько 70 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 9 голів та 2 асисти. Крім того, він має 5 голів у 4 матчах за Данію.