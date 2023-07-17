Англія

Клуб отримає за свого футболіста близько семи мільйонів фунтів.

Ітан Ампаду перейде в Лідс із Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сторони погодили перехід. За свого футболіста лондонська команда отримає близько семи мільйонів фунтів та бонуси.

Ампаду приєднався до Челсі у 2017 році та провів 12 матчів за клуб у всіх турнірах. Його чотири рази віддавали в оренду – Лейпцигу, Шефілд Юнайтед, Венеції та Спеції.

У сезоні-2022/23 Ампаду провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 1 гол та 1 асист.