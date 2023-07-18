Англія

Колумбієць має намір поповнити склад "синіх".

Челсі веде переговори з Брайтоном про трансфер Мойзеса Кайседо, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, остання усна пропозиція лондонців про трансфер опорника була на суму 70+5 млн фунтів. Брайтон дав зрозуміти, що не прийме його.

Сторона гравця наполягає на трансфері, вказуючи, що Брайтон повинен дотриматися слова – коли він підписував новий контракт, клуб обіцяв відпустити його за "гідної" пропозиції.

Джерела, близькі до гравця, також повідомляють, що Кайседо відчуває неповагу Брайтона.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.