Англія

Англійський клуб запропонував 50 мільйонів євро.

Астон Вілла продовжує вести переговори щодо Мусса Діабі з Баєра, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, віллани покращили свою пропозицію – тепер пропонують 50 мільйонів євро за футболіста.

На переході Діабі наполягає тренер Астон Вілли Унаї Емері, він вважає Муссу головною метою. Переговори продовжуються.

Перша пропозиція була у розмірі 35 мільйонів євро + 10 млн як бонуси.

У минулому сезоні Бундесліги Діабі провів 30 матчів, відзначившись дев'ятьма голами та вісьмома асистами