Англійський клуб запропонував 50 мільйонів євро.
МУССА ДІАБІ, GETTY IMAGES
18 липня 2023, 17:35
Астон Вілла продовжує вести переговори щодо Мусса Діабі з Баєра, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, віллани покращили свою пропозицію – тепер пропонують 50 мільйонів євро за футболіста.
На переході Діабі наполягає тренер Астон Вілли Унаї Емері, він вважає Муссу головною метою. Переговори продовжуються.
Перша пропозиція була у розмірі 35 мільйонів євро + 10 млн як бонуси.
У минулому сезоні Бундесліги Діабі провів 30 матчів, відзначившись дев'ятьма голами та вісьмома асистами