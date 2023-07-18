В команді відбулася зміна.
Андреа Радріццані - Getty Images
18 липня 2023, 20:54
Лідс Юнайтед підтвердив, що голова правління та мажоритарний акціонер Андреа Радріццані офіційно залишив свою посаду після схвалення від EFL продажу клубу американській 49ers Enterprises.
Радріццані, який очолює клуб з 2017 року, домовився про продаж своїх акцій на початку червня в рамках угоди, яка, за повідомленнями Sky Sports, вартує близько 198 мільйонів євро.
49ers Enterprises, власники франшизи НФЛ San Francisco 49ers, вже володіли 44% акцій клубу, але згодом отримали дозвіл на придбання контрольного 56% акцій Radrizzani.
У заяві на клубному веб-сайті Лідс Юнайтед Радріццані сказав: "Для мене було честю керувати Лідсом протягом попередніх шести років і проводити стільки часу з найкращою базою вболівальників у світі. 49ers Enterprises були чудовими партнерами протягом багатьох років, і я впевнений, що вони виведуть Лідс на наступний рівень".
Відтоді Радріццані доєднався до Сампдорії після її вильоту до Серії B по сезоні-2022/23.