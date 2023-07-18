Англія

В команді відбулася зміна.

Лідс Юнайтед підтвердив, що голова правління та мажоритарний акціонер Андреа Радріццані офіційно залишив свою посаду після схвалення від EFL продажу клубу американській 49ers Enterprises.

Радріццані, який очолює клуб з 2017 року, домовився про продаж своїх акцій на початку червня в рамках угоди, яка, за повідомленнями Sky Sports, вартує близько 198 мільйонів євро.

49ers Enterprises, власники франшизи НФЛ San Francisco 49ers, вже володіли 44% акцій клубу, але згодом отримали дозвіл на придбання контрольного 56% акцій Radrizzani.

У заяві на клубному веб-сайті Лідс Юнайтед Радріццані сказав: "Для мене було честю керувати Лідсом протягом попередніх шести років і проводити стільки часу з найкращою базою вболівальників у світі. 49ers Enterprises були чудовими партнерами протягом багатьох років, і я впевнений, що вони виведуть Лідс на наступний рівень".

Відтоді Радріццані доєднався до Сампдорії після її вильоту до Серії B по сезоні-2022/23.