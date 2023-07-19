Англія

Ексгравець Шахтаря розповів, чому вирішив приєднатися до табору "шпор".

У літнє трансферне вікно вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон приєднався до лондонського Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2028 року.

23-річний ізраїльтянин розповів, чому вирішив приєднатися саме до "шпор", а не до Фулгема, за який він виступав у минулому сезоні на правах оренди.

"Я провів чудовий час у Фулгемі. У мене були чудові стосунки з вболівальниками, вони з першого дня дуже добре до мене відносилися. Але коли у тебе є можливість перейти до такого великого клубу, як Тоттенгем, і якщо тренер кличе тебе, то дуже важко сказати "ні"".

"Тому одразу, як тільки я почув про Тоттенгем, мені захотілося перейти сюди. Це велика можливість для мене. Я завжди хочу вдосконалюватися індивідуально та покращувати команду. Це моя мета. Я все ще молодий, тож є куди рости".

"Намагатимусь додати команді енергії, швидкості та дриблінгу. Намагатимусь створювати моменти, віддавати гольові передачі та забивати. Моя основна позиція – лівий вінгер, але я можу зіграти і на правому фланзі. Сон – чудовий гравець, слова зайві. Він топгравець, коли ти приїжджаєш в такий клуб, то завжди стикаєшся з конкуренцією на позиції", — цитує слова Соломона Evening Standard.

У минулому сезоні Манор Соломон провів на клубному рівні 24 поєдинки, у яких він відзначився п'ятьма забитими м'ячами.