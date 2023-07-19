Англія

Андре має підписати контракт з новим клубом.

Повідомляється, що Андре Онана пройшов звичайні медичні огляди перед переходом у Манчестер Юнайтед перед переходом з Інтера.

27-річний камерунський голкіпер, який приєднався до "нерадзуррі" на правах вільного трансферу минулого року, переходить на Олд Траффорд за угодою вартістю 51 мільйон євро плюс 4 мільйони євро. Як повідомляється, він підпише п'ятирічний контракт на суму близько 7 мільйонів євро.

Продаж Онани означає величезний приріст капіталу для Інтера, який все ще перебуває під увагою фінансового фейр-плей УЄФА, тому його продаж дозволить профінансувати деякі вхідні трансфери цього літа.

Як підкреслив Фабріціо Романо, Онана сьогодні пройшов медичне обстеження з Манчестер Юнайтед на їхньому тренувальному майданчику в Керрінгтоні, тому офіційна презентація йогу переходу – лише питання часу.