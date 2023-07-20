Англія

Перспективний виконавець може повернутись до АПЛ.

Нігерійський центральний захисник Келвін Бессі перші кроки в професійному футболі починам у юнацьких командах англійського Лестера різних вікових груп.

Однак дебютувати на рівні Прем’єр-ліги в нього тоді так і не вийшло, бо шотландський Рейнджерс виступив із ініціативою запросити його до себе в склад у 2020 році.

А вже за два сезони після цієї події амстердамський Аякс без жодних застережень виклав аж 23 млн євро за перспективного новачка.

Минув ще один футбольний рік, і прогрес 23-річного виконавця не залишився поза увагою ще одного клубу з АПЛ — лондонського Фулгема.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "дачники" відправили запит до Аякса щодо трансферу за 18 млн євро, яким фактично відкрили перемовини щодо цього гравця.

Тим часом вони підготували для потенційного новачка контракт до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

За минулий сезон Келвін відіграв 39 матчів, забивши один м’яч та віддавши п’ять гольових передач.