Англія

Гравцю не личить виступати в Чемпіоншипі.

Коли влітку 2021 року англійський Лестер придбав у французького Лілля опорного півзахисника Бубакарі Сумаре за 20 млн євро, то навряд чи закладав до своїх планів можливість вильоту з Прем’єр-ліги.

Однак саме це й сталось із "лисами" за підсумком минулої кампанії, тож наразі вони готуються до старту сезону в Чемпіоншипі.

Певна річ, що за таких умов клубу доцільно завершувати відносини з дороговартісними виконавцями, тим паче що попит на них виключно зростає.

Ось і у випадку з Сумаре на обрії з’явились італійські Наполі та Торіно з власними пропозиціями, хоча Лестер ні на євроцент не планує зменшувати вартість свого гравця в порівнянні з тією, що сам сплатив два роки тому.

Минулого літа подібна позиція англійського клубу в перемовинах унеможливила трансфер 24-річного гравця.

За сезон Сумаре відіграв 29 матчів.