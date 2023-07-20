Англія

Виконавець тільки-но провів перший сезон у "дорослому" футболі.

Угорський фланговий захисник Мілош Керкез за плечима має неабияку якісну підготовку перед переходом до "дорослого" футболу, оскільки його вихованням займались академії віденського Рапіда, угорських Годмезевашаргея та Дьора, а також італійського Мілана.

І тільки після цього взимку 2022 року футболіст опинився в нідерландському АЗ Алкмар за 1,18 млн євро, де йому дали шанс проявити себе в повноцінній кампанії.

19-річний юнак ним радо скористався, тож у підсумку в англійського Борнмута не виникло жодних пересторог, голи "біло-червоні" запитали за свого гравця 17 млн євро.

"Вишні" на власному офіційному сайті оголосили про перехід виконавця та підписання з ним контракту до 2028 року.

"Ми раді оголосити про підписання контракту з Мілошем, талановитим молодим гравцем із великим потенціалом.

За ним стежили кілька європейських клубів, але він дуже захотів приєднатись до нас, почувши про наші плани та амбіції на майбутнє.

Агресивний та атакувальний крайній захисник, Мілош стане чудовим доповненням до нашої захоплюючої команди, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним", — заявив виконавчий директор Борнмута Ніл Блейк.

Керкез за сезон відіграв 52 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.